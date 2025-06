« VC Andrews, la saga Cutler » : les épisodes 3 et 4 ce 20 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« VC Andrews, la saga Cutler » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 20 juin 2025 – Ce vendredi après-midi, TF1 diffuse deux nouveaux téléfilms inédits. Et aujourd’hui, TF1 continue la diffusion de la mini-série « VC Andrews, la saga Cutler » adaptée des romans de Virginia C. Andrews, avec les deux derniers épisodes.





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« VC Andrews, la saga Cutler : L’enfant du crépuscule » : l’histoire, le casting

Dawn et Michael entament rapidement une relation secrète et commencent à se fréquenter en cachette. Lorsque Dawn découvre qu’elle est enceinte et en informe Michael, celui-ci semble d’abord enthousiaste et lui promet qu’ils se marieront. Mais peu après, Dawn est bouleversée d’apprendre que Michael a disparu, retournant en Angleterre sans prévenir. Sous le choc, elle est victime d’un accident de voiture et est hospitalisée. À l’hôpital, lors d’une visite, Lillian lui révèle qu’elle l’a désinscrite de l’école et organisé son installation chez les Meadows — la maison de son enfance — pour y poursuivre sa grossesse aux côtés de ses deux sœurs, Emily et Charlotte.

Avec : Brec Bassinger (Dawn Longchamp), Jesse Metcalfe (Ormand Longchamp), Khobe Clarke (Jimmy Longchamp), Donna Mills (Lillian Cutler)



Il sera suivi à 16h de l’épisode 4 « VC Andrews, la saga Cutler : Les démons de la nuit ».

« VC Andrews, la saga Cutler : Les démons de la nuit

Pour les seize ans de Christie, ses parents organisent une somptueuse fête réunissant famille et amis. Quelques heures avant le début des festivités, Dawn lui confie un lourd secret : une malédiction pèse sur leur famille depuis des générations, et elle l’exhorte à la prudence. Au cours de la soirée, Philip se montre de plus en plus tactile et insistant envers Dawn. Pendant ce temps, Betty Ann découvre par hasard le repaire secret de Philip dans le sous-sol de l’hôtel, où il conserve des photos et des objets personnels appartenant à Dawn. Horrifiée, elle décide de tout détruire. Pris de rage, Philip s’en prend d’abord à Betty Ann, puis à Jimmy, venu entre-temps réparer la chaudière au sous-sol.

