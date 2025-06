Plus belle la vie spoiler : Babeth sous le choc, elle découvre qui a fait enlever Chloé et Luna ! (23 juin 2025)

Publicité





Coup de tonnerre à venir lundi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du lundi 23 juin 2025, alors que Patrick décide enfin d’ouvrir une enquête pour les disparitions de Chloé et Luna, Babeth et Mathieu vont faire une découverte choc !











Après que le gardien et sa femme soient venus consulter au cabinet pour la teigne, Mathieu fait des pieds et des mains pour obtenir l’identité du propriétaire de l’immeuble. Le gardien a fait mine de ne pas savoir de qui il s’agit, Babeth et Mathieu ont compris qu’il mentait.

Et si pour avoir l’info ça peut être très long, Babeth fait appel à Léa. Elle explique à Mathieu que sa fille est aussi adjointe au maire. Et bingo, Léa revient avec la précieuse info : le propriétaire de l’immeuble n’est autre que Mouret, le dentiste qui avait reçu Chloé après que Mathieu lui ait passé un coup de fil !



Babeth et Mathieu sont sous le choc, ils comprennent que le dentiste a un lien avec la disparition de Chloé et Luna…