Publicité





66 minutes du 27 juillet 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur M6+







Publicité





66 minutes du 27 juillet 2025, sommaire

🔵 Au cœur de l’hôtel le plus dingue du monde

Situé à São Paulo, capitale économique du Brésil, la Cidade Matarazzo est un complexe hors normes né de l’imagination d’un entrepreneur français, Alexandre Allard. Il y a dix ans, ce dernier a racheté un ancien hôpital abandonné qu’il a entièrement transformé pour y créer un lieu unique mêlant galeries d’art, salles de spectacles et restaurants. Un projet titanesque, estimé à plus de 500 millions d’euros, dont la pièce centrale est un hôtel de luxe aspirant au titre de plus bel établissement au monde.

Ce prestigieux hôtel compte 160 chambres et 19 suites, réparties entre un bâtiment classé monument historique et une tour ultra-contemporaine signée par l’architecte de renommée internationale Jean Nouvel. La décoration intérieure a été confiée à un autre grand nom français, Philippe Starck. Visionnaire et audacieux, Alexandre Allard ambitionne de faire de ce lieu une destination incontournable pour les personnalités les plus influentes de la planète.

🔵 La ville la plus folle de la planète

Bienvenue à Chongqing, la plus grande ville du monde, nichée dans le sud-ouest de la Chine. Avec une superficie impressionnante de 82 000 km² — près de trois fois celle de la Belgique — et une population de 32 millions d’habitants, elle dépasse Tokyo ou Delhi en nombre d’habitants.

Cette mégalopole vertigineuse mêle modernité extrême et paysages urbains spectaculaires, où les gratte-ciels s’élèvent à perte de vue. Sur les routes, certains échangeurs comptent jusqu’à cinq niveaux superposés et une quinzaine de bretelles ! À Chongqing, tout semble démesuré.

Quelques Français y ont posé leurs valises : professeurs de langue, créateurs de contenu ou étudiants, ils nous plongent dans le quotidien fascinant de cette ville hors du commun, au cœur de la Chine futuriste.



Publicité





Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.