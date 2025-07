C dans l’air du 25 juillet 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 25 juillet 2025













C dans l’air du 25 juillet 2025 : invités et le sommaire

⬛ Palestine : pourquoi Macron fait polémique

Emmanuel Macron a confirmé qu’il annoncera en septembre, à l’ONU, la reconnaissance officielle de l’État de Palestine, au nom de « l’engagement historique de la France pour une paix juste au Moyen-Orient ». Il appelle à un cessez-le-feu, à la libération des otages, à l’aide humanitaire pour Gaza et à la démilitarisation du Hamas.



Cette décision saluée par l’Autorité palestinienne comme une « victoire » a suscité la colère d’Israël, qui y voit une menace, et de Washington, qui parle d’une décision « imprudente ». En France, la gauche applaudit, la droite s’indigne.

La France devient ainsi le premier pays du G7 à prendre cette position, après l’Espagne, l’Irlande, la Norvège et la Slovénie. Mais cette annonce soulève de nombreuses questions : que va-t-elle vraiment changer, et pourquoi fait-elle tant débat ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce vendredi 25 juillet 2025 à 17h40 sur France 5.