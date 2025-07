Un Si Grand Soleil Spoiler : Akim retrouve Liam, Thaïs ment à ses collègues (épisode du 29 juillet)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1715 du 29 juillet 2025 – Akim va s’évader de prison et partir en cavale la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, au petit matin, Becker apprend l’évasion d’Akim. Il réunit toute son équipe pour les prévenir : il faut le retrouver !











Manu débarque à la ferme et annonce la nouvelle à Bilal, qui est sous le choc. Une perquisition est menée sur place.

De son côté, Elise explique à Thaïs qu’elles vont aller rendre une petite visite à son ancien co-détenu : Liam ! Thaïs est sous le choc, elle ne savait pas que son mec était l’ancien co-détenu d’Akim et elle cache à ses collègues qu’il s’agit de son petit ami. Face à Liam, elle fait mine de ne pas le connaitre !

Plus tard, Thaïs appelle Liam et lui annonce qu’elle préfère prendre ses distances le temps de la cavale d’Akim. Elle pense qu’il va surement être surveillé et peut être même mis sur écoute. Elise interroge Margot mais elle n’a pas eu de nouvelles d’Akim depuis son dernier parloir.



Akim finit par débarquer au garage de Liam. Il lui annonce qu’il va avoir besoin de lui !

