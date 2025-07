César Wagner du 25 juillet 2025 : vos épisodes ce soir sur France 2

Publicité





César Wagner, flic au grand cœur, célibataire endurci et hypocondriaque compulsif, est de retour en rediffusions ce soir sur France 2 ! Au programme aujourd'hui, deux anciens épisodes à la suite.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première puis replay sur France.TV







César Wagner du 25 juillet 2025 : vos épisodes ce soir

L’oeil du lynx : Au cœur de la forêt vosgienne, les autorités découvrent le corps sans vie d’une journaliste engagée pour la cause animale, aux côtés du cadavre d’un lynx abattu à l’arme blanche. Rapidement, les regards se tournent vers la communauté des chasseurs, mise en cause. Ce drame ravive les tensions déjà vives entre chasseurs et militants animalistes, dans une région où les réserves naturelles cristallisent de profonds enjeux politiques.

Avec Gil Alma, Olivia Côte, Coralie Russier, Etienne Diallo, Amaury de Crayencour, Joséphine de Meaux, Pierre Raby, Marc Citti



Coup de théâtre : Lors d’une audition au prestigieux Théâtre national de Strasbourg, un jeune aspirant comédien s’effondre soudainement sous les yeux d’un jury stupéfait. Tout porte à croire qu’il a été empoisonné. Chargé de l’enquête, César Wagner doit faire la lumière sur les circonstances du drame : crime homophobe, rivalité meurtrière… ou tout autre mobile encore plus trouble ?

Avec Gil Alma, Olivia Côte, Coralie Russier, Etienne Diallo, Amaury de Crayencour, Julie Gayet, Bruno Wolkowitch, Antonia de Rendinger