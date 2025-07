Ninja Warrior du 25 juillet 2025 : les dernières qualifications ce soir sur TF1 (extrait vidéo)

Publicité





Ninja Warrior du 25 juillet 2025, épisode 4 – Place au 4ème épisode de la saison 9 de « Ninja Warrior » ce samedi soir sur TF1. Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Anaïs Grangerac sont de retour aux côtés de candidats plus déterminés que jamais !





A suivre à partir de 21h10 sur TF1 ou en replay sur TF1+.







Ninja Warrior du 25 juillet 2025, extrait vidéo

Place à la dernière soirée de qualifications avec de nouveaux candidats prêts à tout pour affronter les légendes internationales et espérer se qualifier pour la grande finale de la semaine prochaine.

vidéo à venir



« Ninja Warrior » saison 9, rappel de la présentation

Ils viennent de toute la France avec un même rêve : affronter le mythique « Parcours des Héros ». Cette nouvelle saison mettra près de 200 candidats — amateurs, professionnels, anonymes ou anciens héros — face à un défi hors normes. Parmi eux, un duo père-fils et un concurrent non-voyant tenteront de se qualifier lors des duels, première étape vers les phases finales. Celles-ci prendront une ampleur internationale, opposant les Français aux meilleurs compétiteurs venus des États-Unis, d’Allemagne, du Japon, d’Australie, d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie. L’enjeu : briller au sommet de la Tour des Héros. Avec un niveau inédit et une pression extrême, tous devront se surpasser sous les encouragements d’un public en feu.