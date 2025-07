Demain Nous Appartient du 28 juillet : Manny accuse Judith ! (résumé + vidéo épisode 1996 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 28 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1996 de DNA – Manny va se réveiller et accuser Judith du meurtre de Cyril ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ».





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 28 juillet 2025 – résumé de l’épisode 1996

À l’hôpital, Pierre informe Chloé et Alex que Manny est plongé dans un coma artificiel. Il accuse Michaël de non-assistance à personne en danger et dépose plainte au commissariat. De son côté, William remarque des anomalies dans les analyses de Judith et en parle à Marianne, qui avoue avoir falsifié les résultats pour protéger sa petite-fille. Elle demande à William de se taire jusqu’au réveil de Manny.

Manny finit par se réveiller. Noor appelle Michaël, qui vient avec Karim. Lors de l’interrogatoire, Manny désigne Judith comme la meurtrière de Cyril après un échange de regards avec Michaël…



Publicité





Aaron retrouve son ami Ludo, il l’invite à un barbecue et il débarque avec sa compagne Joyce. Surprise : Victoire et Fred le connaissent bien aussi ! L’ambiance est bonne, sauf pour Aaron, frustré d’être le seul célibataire.

Marceau propose une virée nocturne à la fête foraine à Violette et Lilou. Pour y accéder, il ment au gardien en disant que Violette avait une leucémie. Lilou pense que Marceau craque pour Violette…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : un accident, un tueur, les résumés jusqu’au 15 août 2025

VIDÉO Demain nous appartient du 28 juillet – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.