Foot Euro féminin : suivre France / Allemagne en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Foot Euro féminin 2025 du 19 juillet 205, France / Allemagne c’est ce soir sur TF1. L’UEFA Euro féminin 2025 se poursuit ce samedi soir pour l’Équipe de France féminine, qui affronte l’Allemagne en quart de finale.





Un match diffusé en direct sur TF1 à partir de 20h50, coup d’envoi à 21h.







La France, invaincue en phase de groupes (3 victoires, 11 buts), aborde ce match avec une confiance solide, portée notamment par un attaque fluide et la dynamique positive emmenée contre le groupe de la mort : Angleterre, Pays-Bas et Pays de Galles. L’entraîneur Laurent Bonadei a souligné l’importance de ce rendez-vous : « C’est dans ces grands moments que l’on voit si on a franchi un cap ».

De leur côté, les Allemands, huit fois championnes d’Europe, ont alterné entre performances rassurantes et un revers lourd face à la Suède (4‑1), sanctionné par un carton rouge. Coach Christian Wück insiste sur la capacité de relance et la volonté de ses joueuses après cinq jours de récupération.



France / Allemagne – Composition des équipes

🔵 France (composition officielle) : Peyraud-Magnin – De Almeida, Mbock (cap.), Lakrar, Bacha – Geyoro, Jean-François, Karchaoui – D. Cascarino, Katoto, Diani

🔵 Allemagne (composition officielle) : Berger – Linder, Hendrich, Minge (cap.), Knaak, Kett – Brand, Senss, Nusken, Buhl – Hoffmann

France / Allemagne en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 ou en streaming sur TF1+ dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Et si vous n’êtes pas chez vous, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel le site officiel de l’Euro, ou encore sur notre site avec le suivi du score en temps réel et le score final.

France / Allemagne, match de l’UEFA Euro féminin 2025 à suivre ce soir dès 20h50.