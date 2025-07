Un Si Grand Soleil Spoilers : Charlotte dit tout, Yann cède à la tentation, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 21 au 25 juillet 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 21 au 25 juillet 2025 – Déjà curieux de sa voir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La semaine prochaine, tandis que Sohan est hospitalisé entre la vie et la mort, Charlotte craque et dit toute la vérité à Cécile ! Charlotte est terrifiée, elle craint d’aller en prison. Et ses parents doivent rendre des comptes à la police après leurs mensonges. Mais en fin de semaine, Charlotte se souvient d’un détail capital qui pourrait tout changer.

A la ferme, Flore croise Louis… Ludo est surpris, il ne savait pas qu’ils se connaissaient. Délaissé par Johanna, Yann revoit Lucie et finit par céder à la tentation ! Ils s’embrassent passionnément.



Lundi 21 juillet 2025 (épisode 1709) : Tandis que l’état de Sohan devient plus que préoccupant, Claudine fait une rencontre très prometteuse pour ses affaires.

Mardi 22 juillet 2025 (épisodes 1710) : Eliott se méfie de la relation entre Liam et Thaïs. Quant à Charlotte, réussira-t-elle à garder son secret face à Cécile ?

Mercredi 23 juillet 2025 (épisode 1711) : Alors que Ludo découvre que Flore a trouvé un nouveau modèle, côté enquête, les analyses sur la victime révèlent un nouvel élément crucial.

Jeudi 24 juillet 2025 (épisode 1712) : Tandis que Charlotte se souvient d’un détail du soir de l’accident, Yann croise à nouveau Lucie : mais cette rencontre est-elle vraiment un hasard ?

Vendredi 25 juillet 2025 (épisode 1713) : Alors que Claudine est prête à tout pour ferrer un nouveau client, Charlotte tente de reprendre une vie normale après l’accident.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 21 au 25 juillet 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.