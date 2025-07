Secret Story : Mayer sort du silence après son départ choc (VIDÉO)

Publicité





Après avoir quitté l’aventure Secret Story aujourd’hui et à seulement trois semaines de la finale, Mayer a enfin pris la parole pour s’adresser à ses fans. En story sur Instagram, le jeune homme, considéré comme l’un des grands favoris de la saison, est sorti du silence.



« Je lis vos messages, je vois vos edits, vos mots, vos soutiens… Ça me touche profondément, ça me fait du bien, vraiment. Merci du fond du cœur. De l’intérieur, on n’a aucune idée de ce qui se passe dehors. Jamais j’aurais cru aller aussi loin. Le ciel est bleu.«