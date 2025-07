Ici tout commence du 23 juillet : Teyssier en crise, Cardone fait une annonce choc ! (résumé + vidéo épisode 1225 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 23 juillet 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1225 – Emmanuel va toujours mal et fait une crise ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Anabelle l’apprend et en profite…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 23 juillet – résumé de l’épisode 1225

Chez Castelmont, Teyssier choisit de taire la découverte du pendu pour préserver l’image d’une brigade unie. Carla accepte une trêve avec Zoé et Léonard. Avant la première épreuve, Étienne organise une randonnée. Mathilde, de l’école de Cardone à Lille, provoque les élèves de l’Institut. Clotilde tente de dissuader Teyssier, affaibli, d’y participer, mais il cède aux provocations d’Annabelle.

Pendant une balade près d’un lac, Léonard se baigne avec Ismaël. Il perd son portefeuille contenant son pendentif, seul souvenir de sa mère. Malgré les recherches, il reste introuvable… Lors de la randonnée, Teyssier fait une poussée de sclérose. Clotilde l’aide discrètement mais elle fait tomber la plaquette de médicaments. Mathilde la récupère et la remet à Annabelle. Elle annonce que les directeurs devront cuisiner avec leur brigade le lendemain !



Publicité





En cuisine, Alice impose ses idées à Bérénice, qui se sent mise de côté. Alice finit par s’excuser et la pousse à créer un dessert qui reflète sa propre identité.

Jasmine admire l’équilibre trouvé par Kelly et Souleymane avec leur bébé. Laetitia avoue leur avoir discrètement prêté main-forte. Pour préserver leur autonomie, le couple propose une pause à leurs parents.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : la guerre est déclarée au concours ! (vidéo épisode du 25 juillet)

Ici tout commence du 23 juillet 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.