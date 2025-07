Plus Belle La Vie du 23 juillet 2025 : Laura menace Morgane, la mère de Vadim dérape (résumé + extrait vidéo épisode 382 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 23 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 382 de PBLV – Morgane découvre que sa soeur a drogué Esteban cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Laura la menace tandis que la mère de Vadim perd le contrôle…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 23 juillet 2025 – résumé de l’épisode 382

Delmas discute avec Patrick. Il lui confie avoir longuement réfléchi sans parvenir à identifier qui pourrait lui en vouloir au point de vouloir le tuer. Il précise avoir vérifié les bouteilles le matin même, ce qui signifie que l’empoisonnement s’est produit entre ce moment-là et le début de l’épreuve. Ils en concluent que le coupable fait forcément partie de l’équipe. Patrick évoque la piste d’Esteban, qui aurait pu vouloir se venger, mais Delmas n’y croit pas. Patrick le pousse alors : lui cache-t-il quelque chose ? Delmas affirme que non.

À la résidence, Morgane tente de parler à Jules et lui demande comment il va. Il l’envoie balader, encore blessé. Elle s’excuse, mais Jules lui reproche de l’avoir laissé se faire embarquer par ses collègues sans rien dire. Morgane admet qu’elle s’est sentie perdue, incapable de réagir, et lui demande pardon. Jules évoque Steve, son meilleur ami, puis lui demande ce qu’il représente à ses yeux. Morgane finit par lui avouer qu’elle ne l’aime plus.



Publicité





Au centre nautique, Morgane surprend une conversation entre Delmas et Laura. Delmas confronte Laura : pourquoi a-t-elle donné de la MDMA à Esteban ? Laura se défend : elle pensait que c’est ce qu’il voulait. Delmas rappelle qu’ils ne devaient utiliser ce produit qu’en ultime recours, pour écarter un concurrent dangereux. Il lui révèle que la tentative d’empoisonnement visait en réalité Delmas lui-même, et que la police soupçonne Esteban. Laura est désolée… mais Morgane a tout entendu.

Morgane confronte Laura. Elle lui reproche ses actes et lui demande comment elle peut encore se regarder dans un miroir. Elle évoque l’enquête et affirme vouloir parler à Patrick. Laura la supplie de se taire, affirmant qu’elle serait virée de la police… et menace même de se suicider.

Vadim découvre sa mère au centre nautique et ne comprend pas sa présence. Il lui demande de partir, mais elle insiste pour rester avec lui. À contrecœur, il finit par céder.

Lors d’un nouvel entraînement au centre nautique, les concurrents doivent nager avec des lunettes opaques. Morgane réalise un mauvais temps et Delmas s’emporte violemment contre elle. Touchée, Morgane fond en larmes. C’est alors que la mère de Vadim intervient et s’en prend à Delmas ! Vadim est stupéfait : il découvre qu’ils se connaissent…

Au Mistral, Gabriel retrouve Bahram. Il lui parle de ses équivalences et explique que Luna l’a mis au courant de sa situation. Il lui remet un lexique médical franco-anglais qu’il avait lui-même conçu pour ses conférences internationales. Bahram est très touché. Gabriel le félicite et insiste : il est brillant, il doit exercer la médecine.

Au cabinet médical, Mathieu s’occupe d’une patiente sous le regard de Babeth. Cette dernière semble troublée, presque ailleurs. Elle se laisse emporter par un fantasme où elle s’imagine au lit avec lui. Patrick l’appelle : il la trouve étrange. Il l’informe qu’il rentrera tard. Plus tard, Mathieu annonce à Babeth son départ prochain pour une mission humanitaire. Il a décidé de quitter Marseille. Babeth lui avoue qu’il va lui manquer, mais tous deux conviennent que c’est mieux ainsi.

Au Pavillon des Fleurs, Chloé retrouve Luna qui lui remet de nouveaux horaires. Bahram arrive pour son cours, et Luna en profite pour faire les présentations. Elle tente également de convaincre Chloé de participer aux cours d’alphabétisation, mais celle-ci refuse poliment.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : la vérité éclate, Thomas dans la tourmente, les résumés jusqu’au 8 août 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 23 juillet 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.