Ici tout commence du 25 juillet : le piège se referme, des grands départs (résumé + vidéo épisode 1227 en avance)

Ici tout commence du 25 juillet 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1227 – Léonard et Zoé voient le piège se refermer sur eux ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais ils sont déterminés à prouver leur innocence ! Quant à Kelly, Souleymane, Laetitia et Antoine, c’est l’heure du grand départ.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 25 juillet – résumé de l’épisode 1227

Léonard et Zoé accusent Carla et Gaspard de les avoir enfermés dans la piscine pour prendre leur place, mais ceux-ci nient. Ils plaident leur cause auprès de Clotilde, qui alerte Étienne. Ferdinand propose alors de fournir les images de vidéosurveillance… Carla confronte Gaspard, qui continue de nier. Elle redoute qu’un saboteur vise l’Institut.

Plus tard, Clotilde et Teyssier montrent à Zoé et Léonard des images les montrant en pleine bataille de frites au moment de l’épreuve. Le duo crie au complot, mais Teyssier ne les croit pas. Soupçonnant Ferdinand, Léonard et Zoé décident de rester discrètement pour prouver leur innocence.



Pendant ce temps, Laetitia découvre sa fille en pleurs, terrifiée à l’idée d’assumer son rôle de maman. Elle décide de l’accompagner deux mois à Dinard. Antoine fait de même. Kelly et Souleymane reçoivent des cadeaux avant un départ émouvant.

Au Coffee Shop, Tom joue les détectives après une erreur de Joséphine. Il accuse à tort un client déjà réglé, qui quitte le lieu fâché. Gaëtan demande à Billie de raisonner Tom avant qu’il ne fasse fuir d’autres clients.

Ici tout commence du 25 juillet 2025 – extrait vidéo

