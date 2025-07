Joséphine Ange Gardien du 25 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Joséphine Ange Gardien du 25 juillet 2025 – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur TF1, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Joséphine Ange Gardien du 25 juillet 2025 : l’épisode « Enfin des vacances ! »

Joséphine est envoyée en mission à La Réunion pour venir en aide à Gaspard, un garçon de dix ans sur le point de rencontrer son père, Denis, pour la toute première fois. Guide de randonnées sur l’île, Denis ignorait jusqu’ici l’existence de son fils. À l’époque de leur séparation, Carole, la mère de Gaspard, ne savait pas encore qu’elle était enceinte. Lorsqu’elle l’a découvert, elle a tenté de contacter Denis, mais celui-ci avait quitté la France pour voyager. Ce n’est que récemment qu’elle a réussi à le retrouver, et a décidé de faire le voyage depuis Paris pour permettre cette rencontre tant attendue entre père et fils.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Judith El Zein (Carole), Philippe Bas (Denis), Jerry Lucas (Gaspard), Sophie-Charlotte Husson (Béatrice), Michel Scotto Di Carlo (Jean-Claude), Francine Barreau (Le commissaire), Geneviève Begue (Sylvie), Laurence Cournot (Maître Bakria), Virginie Darmalingom (Détenue 2), Jacques Deshayes (Max), Jean-Laurent Faubourg (Martial), Emmanuel Genvrin (Jeancart), Christophe Laidet (Le médecin), Jocelyne Lavielle (Le juge d’instruction), Nil Lilamand (Détenue 1), Ségolène Mondon (Responsable hôtel), Rebecca Paul (Mathilde), Dominique Romont (Serveur plage), Laurence Roustandjee (Hôtesse hôtel), René Sida (L’ancien)



Et à 16h10 l’épisode « Robe noire pour un ange »

Joséphine vient en aide à Stéphane, un jeune père divorcé qui lutte pour obtenir la garde partagée de ses deux enfants, Clara, 10 ans, et Valentin, 8 ans. Mais ses chances sont minces : sans emploi et récemment impliqué dans une tentative désespérée d’enlèvement de ses enfants, il fait face à une plainte déposée par son ex-femme, Marianne. Le temps presse pour Joséphine, qui doit aider Stéphane à se reconstruire, retrouver un travail et un logement adapté pour pouvoir accueillir ses enfants dans de bonnes conditions.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Damien Dorsaz (Stéphane Ferret), Charley Fouquet (Marianne Girod), Philippe Laudenbach (Paul-Henri Girod), Jérôme Robart (Guillaume Favre), Alice Agogué (Clara), Martin Jobert (Valentin), Wioletta Michalczuk (Anna Novak), Emmanuel Courcol (Xavier Nevers), Raphaëline Goupilleau (Maitre Leroi), Virginie Théron (Nelly), Corinne Pastout (Madame Jacquet), Jean-François Pastout (Monsieur Jacquet), Sophie Artur (L’assistante sociale), Guy Amram (Homme en bermuda), Stéphane Comby, Marie-Catherine Conti, Geoffroy Guerrier, Jean-Loup Horwitz, Catherine Lefroid, Laurent Mariotte, Jean-Luc Rabatel, Angélique Thomas