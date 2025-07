Plus belle la vie spoiler : Vadim est-il le fils de Patrick ? Il le confronte et… (26 juillet 2025)

Publicité





On peut dire qu’on ne s’attendait pas à ça dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». En fin d’épisode aujourd’hui, on a compris qu’il y avait e fortes chances que Patrick Nebout soit le père de Vadim ! Et on peut déjà vous ire que dans l’épisode du lundi 28 juillet 2025, Vadim va fouiller dans le dossier médical du commissaire au cabinet médical !











Babeth va surprendre Vadim et prévenir Patrick. Ce dernier décide d’aller confronter Vadim, qui est cash : il pense qu’il est peut être son père ! Patrick ne nie pas avoir eu une relation avec sa mère, Florence. Mais il assure qu’il n’est pas son père.

Sauf que Patrick semble rongé par le doute… Et quand Jean-Paul parle à Patrick de l’enfance difficile de Vadim, il retourne le voit au cabinet. Bouleversé, Patrick propose à Vadim un test pour vérifier s’il est son père ou pas !



