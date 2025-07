L’amour est dans le pré : un couple phare annonce sa rupture !

Publicité





C’est une annonce qui risque de bouleverser les fans de « L’amour est dans le pré ». Renaud et Anne, l’un des couples les plus emblématiques de la dernière saison, ne sont plus ensemble. La nouvelle a été dévoilée en avant-première lors de la conférence de presse d’M6, à travers les premières images de la spéciale « Que sont-ils devenus ? », qui sera diffusée en deux parties les 11 et 18 août prochains.











Dans cet extrait chargé d’émotion, on découvre un Renaud visiblement attristé, qui confie face caméra sa rupture avec Anne. Une séparation inattendue pour de nombreux téléspectateurs, tant leur complicité avait marqué la saison.

Mais ce n’est pas tout : d’autres couples formés lors de la dernière édition de l’émission culte auraient eux aussi mis fin à leur histoire. Karine Le Marchand, fidèle animatrice du programme, lâché une phrase lourde de sens lors de la conférence : « Des couples sur lesquels on aurait pu miser beaucoup d’argent ne sont plus. »

Une édition de la spéciale « Que sont-ils devenus ? » qui s’annonce donc pleine de surprises, de confidences, mais aussi de rebondissements pour les fidèles du programme. Entre séparations et nouvelles histoires d’amour, les agriculteurs et agricultrices n’ont pas fini de nous émouvoir.



