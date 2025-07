Secret Story du 9 juillet 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du mercredi 9 juillet 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur la journée de mardi des habitants dans la maison des secrets.











Dans la maison de cristal, Vivian s’excuse auprès de Mélanie, qui comprend qu’il n’est pas sincère. Et dans la maison, c’est tendu entre Adrien et Pimprenelle alors que les nominations approchent.

Les anciens rejoignent les habitants dans la maison des secrets. Et Vivian conseille à Adrien de penser au jeu avant l’amour…

Place ensuite aux nominations. A l’issue des votes de chacun au confessionnal, la Voix annonce qu’Adrien, Célia, Constance et Pimprenelle sont nominés. Et elle précise comment les anciens ont donné leurs anneaux :

– Ethan a hérité de l’échange de cagnottes, il récupère celle de Noah qui s’élève à 18.400 euros

– Romy a reçu l’immunité

– Pimprenelle a hérité de l’anneau de la nomination. Elle le prend très mal et se dispute avec Vivian

– Mayer hérite du switch et sauve Constance ! Il nomine Aïmed



Adrien confronte Pimprenelle et ils décident de mettre un stop à leur relation. Pimprenelle encaisse les propos d’Adrien.

Place à la révélation du secret de Célia. Romy a découvert qu’elle est la seconde gardienne du mur de la transparence ! C’est réussi, Romy remporte sa cagnotte, soit 1250 euros.

Adrien et Aïmed s’avouent qu’ils ont peur du sas alors que la Voix organise une soirée Barbie. Et la Voix donne une mission à Mayer et Adrien, ils ont la soirée pour faire croire qu’ils se connaissent super bien, comme des amis d’enfance.

La Voix propose à Vivian de passer la nuit dans la maison mais il doit dormir dans le dressing. Il fera gagner 500 euros à tous les habitants !

Rendez-vous demain à 19h pour la prochaine quotidienne et à 21h10 pour le prime.