Star Academy : le concert évènement diffusé le 15 août 2025 sur TF1 !

TF1 diffusera le concert événement de la Star Academy le vendredi 15 août 2025 à 21h10. Un show grandiose capté le 20 juin dernier au Zénith de Lille, dans une ambiance survoltée, avec des invités prestigieux.











Marine, Ebony, Franck, Charles, Ulysse, Marguerite, Maïa, Maureen et Emma ont électrisé les scènes de France, de Belgique et de Suisse lors du « Star Academy Tour 2025 ». Un phénomène qui ne faiblit pas : 59 dates, plus de 350 000 spectateurs attendus, des concerts à guichets fermés dans 35 villes, dont 6 Zéniths de Lille et 2 Accor Arena.

Ce concert capté à Lille retrace les moments forts de leur aventure au château : de leur hymne « Recommence-moi » aux titres cultes comme « Can’t Stop the Feeling » ou « Nous », en passant par l’interprétation – parfois inédite – de leurs singles.

🔥 Cerise sur le gâteau : les académiciens partagent la scène avec des artistes emblématiques de la Star Academy et de la scène francophone comme Pierre Garnier, Helena, Lucky Love, Charlotte Cardin ou encore Loïc Nottet.



Le corps professoral sera également présent pour célébrer l’apothéose d’une saison exceptionnelle.

📺 Rendez-vous le 15 août à 21h10 sur TF1 pour vivre ou revivre cette soirée unique, pleine d’émotions, d’énergie et de musique !