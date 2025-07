C dans l’air du 22 juillet 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 22 juillet 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 22 juillet 2025 : invités et le sommaire

⬛ Ultraviolence… Et maintenant Limoges, Nîmes, Béziers

Fusillades sur fond de trafic de drogue à Nîmes, embuscades visant pompiers et policiers à Béziers, violences urbaines à Limoges… En cette fin juillet, plusieurs villes moyennes sont le théâtre d’une montée inquiétante de la violence. Face à cette situation, de nombreux élus locaux tentent de protéger leurs administrés, en instaurant notamment des couvre-feux pour les mineurs.



C’est le cas à Nîmes, où la mairie a décidé d’imposer un couvre-feu pour les moins de 16 ans, de 21 h à 6 h, dans six quartiers, dont celui de Pissevin, récemment frappé par une nouvelle fusillade. Cette mesure, en vigueur depuis lundi et renouvelable au bout de quinze jours, se veut « préventive », selon la municipalité, pour « protéger les jeunes » et « contenir les tensions ». Ce quartier avait déjà été marqué, en août 2023, par la mort du petit Fayed, 10 ans, touché par une balle perdue.

À Saint-Ouen, le maire socialiste a pris une décision similaire : depuis le 17 juillet, les moins de 16 ans ne peuvent circuler entre 23 h 30 et 6 h. À Triel-sur-Seine, dans les Yvelines, un arrêté comparable a été pris début juillet, en réaction à une série d’incivilités impliquant des mineurs.

À Béziers, un couvre-feu pour les moins de 13 ans est en place depuis 2024. Il a été renforcé cette année : depuis avril, les jeunes de 13 à 15 ans ne peuvent circuler dans trois quartiers sensibles — le centre-ville, Iranget-Grangette et la Devèze — durant les vacances scolaires et jusqu’au 30 septembre. Malgré cela, la violence persiste. Samedi dernier, une embuscade tendue aux secours a fait un blessé parmi les policiers et entraîné l’incendie d’un appartement, visé par un mortier d’artifice.

Mais ces couvre-feux sont-ils réellement efficaces ? Pourquoi les villes moyennes deviennent-elles les nouvelles cibles du narcobanditisme ? Comment endiguer l’emprise croissante des trafics ? Alors que les règlements de comptes se multiplient sur le territoire, les victimes collatérales aussi. Nos journalistes ont rencontré les proches d’un adolescent tué à Marseille en 2023.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mardi 22 juillet 2025 à 17h40 sur France 5.