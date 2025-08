13h15 le dimanche du 3 août : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 3 août 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui.





« 13h15 le dimanche » du 3 août 2025 : Le disparu

Le magazine « 13h15 le dimanche » revient sur l’un des plus grands mystères judiciaires de ces dernières décennies : l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès. En avril 2011, les corps d’Agnès, son épouse, et de leurs quatre enfants — Arthur, Thomas, Anne et Benoît — sont découverts enterrés sous la terrasse de la maison familiale à Nantes. Depuis, Xavier, le père de famille, principal suspect, demeure introuvable.

Treize ans plus tard, l’énigme reste entière. Comment un homme a-t-il pu disparaître sans laisser la moindre trace ? Malgré des centaines de signalements et des pistes explorées dans le monde entier, aucune n’a permis de l’identifier formellement. Ce mystère alimente les théories les plus folles et les témoignages les plus douteux.



S’est-il suicidé après les meurtres ? Vit-il caché quelque part ? Sa sœur Christine en est convaincue : il serait encore vivant, exilé en Amérique du Nord, et l’affaire ne serait qu’une vaste manipulation.

Fasciné par les États-Unis, Xavier Dupont de Ligonnès a tenté à deux reprises d’y refaire sa vie. Ce goût pour le rêve américain soulève une question troublante : aurait-il pu s’inspirer de John List, un Américain qui, en 1971, avait assassiné sa famille avant de disparaître… pour être retrouvé 18 ans plus tard ?