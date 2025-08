Publicité





Reportages découverte du 3 août 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Reportages découverte du 3 août 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Basque tout simplement » (rediffusion)

Blotti entre les Pyrénées et l’océan Atlantique, le Pays basque s’impose comme l’une des plus belles régions de France, véritable symbole de la richesse culturelle du pays. Un simple coup d’œil suffit pour reconnaître ses maisons typiques, les « Etxea », et quelques mots pour percevoir l’accent chantant de ses habitants. Portée par un attachement profond à leur terre, une nouvelle génération de passionnés s’emploie à faire revivre les traditions basques. Pendant près d’un an, nous avons suivi ces hommes et ces femmes qui redonnent vie à l’âme du Pays basque.

A 14h50 « Bretons, tout simplement! » (rediffusion)



Publicité





La Bretagne est l’une des régions les plus attachées à sa culture, avec près de 80 % de ses habitants profondément enracinés dans leur territoire. Préserver les traditions, transmettre les savoir-faire et imaginer l’avenir : c’est le défi que relèvent avec passion les Bretons que nous avons suivis. Dans le Morbihan, Françoise et Didier restaurent un manoir pour y ouvrir une école de crêpes et redonner vie à leur village. À Quimper, Mathias, jeune styliste, modernise la broderie bretonne en vue de son premier grand défilé. Et au Guilvinec, Scarlette, « reine des algues », forme sa belle-fille pour pérenniser son exploitation avant de prendre sa retraite.

A 16h10 « La revanche du nord » (rediffusion)

Avec ses plages à perte de vue, son littoral préservé, ses villes dynamiques et ses habitants chaleureux, les Hauts-de-France séduisent de plus en plus de touristes — une belle revanche pour un territoire longtemps dévalorisé. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi quatre Nordistes bien décidés à casser les clichés. Nicolas, guide passionné, veut prouver que les plages du Nord n’ont rien à envier à celles du Sud. Marion, ex-cadre parisienne, relance la faïence de Desvres et rêve de séduire les chefs étoilés. Romain et Bertrand redonnent vie à un estaminet typique, espérant figurer dans le célèbre guide régional. Enfin, à Arras, la créatrice Sylvie Facon prépare deux robes-livres mêlant dentelles locales et ouvrages anciens pour un défilé féerique. Tous partagent un même objectif : faire rayonner leur région autrement.