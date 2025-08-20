

20h30 le samedi du 9 août 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





« 20h30 le samedi » du 9 août 2025 : A l’ombre des rivières

Cet été, L’été de 20h30 le samedi est parti à la rencontre de Bill François. En mai 2025, ce passionné d’eau douce avait fait sensation sur les réseaux sociaux en sortant de la Seine un impressionnant poisson de 2,10 mètres. Expert des fleuves et rivières, il s’attaque désormais à un nouveau défi : retrouver la truite zébrée, poisson endémique et très rare, immortalisé par Gustave Courbet et présent uniquement en Franche-Comté.

Les équipes du magazine l’ont suivi au bord de la Loue, à la recherche de ce spécimen mythique, et ont découvert que la vie des rivières est bien plus mouvementée qu’on ne l’imagine.



