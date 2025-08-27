Un Si Grand Soleil du 28 août : Elisabeth fait une offre à Catherine (résumé épisode 1737 en avance)



Un si grand soleil du 28 août 2025, spoiler résumé de l’épisode 1737 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 28 août 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Muriel est bouleversée par les accusations de Catherine. Boris assure qu’elle a franchi la limite, il n’est pas prêt de lui pardonner. Muriel est mal à l’aise, il lui assure qu’elle n’y est pour rien. Elle le remercie de ne pas avoir douté d’elle.

Léo n’a plus envie d’aller bosser, il est démotivé après la décision de Boris. Pauline essaie de le remotiver, ils ne doivent pas baisser les bras. Mais Léo est démoralisé et défaitiste. Elle lui rappelle qu’ils sont invités à l’apéro chez les voisins.



Au commissariat, Elisabeth est convoquée. Johanna est remontée. Yann parle des accusations de Catherine sur les micros placés chez elle. Elisabeth assure que c’est totalement faux. Johanna affirme que Catherine a pu placer ces micros elle-même pour se faire passer pour la victime. Yann trouve ça gros. En repartant, Johanna rassure Elisabeth. Mais elles s’inquiètent de la suite, Johanna conseille à Elisabeth de proposer un accord à l’amiable à Catherine.

A l’hôpital, Alain est avec Clémence, qui l’interroge sur l’apéro à la ferme ce soir. Alain vient mais pas Elisabeth, qui a trop de travail. Clémence sera aussi sans Victor.

Chez L Cosmétiques, Boris veut parler à Léo. Il a réfléchi, Bertier lui a assuré qu’il pouvait l’intégrer sans son label bio. Il est donc intéressé par sa proposition, il veut venir voir son exploitation la semaine prochaine. Léo est ravi. Enric est content pour lui.

A la coloc, Robin rejoint Tiago. Il avoue avoir mal réagi, il ne s’attendait pas à son départ. Tiago s’excuse de ne pas lui en avoir parlé avant. Robin est content pour lui, il espère que ce n’est pas la fin de leur histoire. Tiago lui assure que non, il reviendra souvent.

Le serrurier a changé toutes les serrures chez Catherine. Elle donne les nouvelles clés à Pascal. Elle est convaincue que la police ne fera rien, le commissaire est un ami des Bastide. Et ça la rend malade que Boris se laisse manipuler. Elle reçoit un sms d’Elisabeth qui veut la voir…

A l’apéro de la coloc, Alain et Clémence parlent de leurs histoires respectives. Pauline et Léo arrivent, Elodie est contente et leur présente Elise. Et Ludo s’occupe du barbecue 100% végé. Elise vient réconforter Bilal, isolé et mal… Pendant ce temps là, Elodie échange des regards avec Pauline…

Catherine a appelé Eliott, il l’emmène chez BNL Innovation. Elisabeth met les choses à plat avec Catherine, elle pense qu’elles ne peuvent plus travailler ensemble. Elle propose de lui racheter ses parts. Catherine attend le montant de son offre. Elle lui propose 10% en plus de leur valeur. Catherine souligne le fait que c’est en dessous de l’offre du chinois, elle va réfléchir. Dans la voiture d’Eliott, Catherine est songeuse…

Louis propose un cocktail à Pauline. Il lui dit qu’il a été barman il y a longtemps, elle l’interroge sur son expérience. Il lui parle de ses tee-shirts, il est content d’être à la ferme. Pauline lui parle de sa reconversion, Léo les observe…

Sur le chemin du retour, Léo fait une scène à Pauline. Il l’accuse d’avoir dragué Louis ! Elle assure qu’ils ont juste parlé reconversions, Léo est agressif.

Laurine pense que Catherine doit accepter l’offre d’Elisabeth. Catherine refuse de la laisser gagner. Elle pense qu’elle avait un plan pour la dégager sa propre entreprise, elle ne veut pas se laisser faire.

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.