La Carte aux trésors du 8 août : direction l’Alsace ce soir sur France 3 (VIDÉO)

La Carte aux trésors du 8 août 2025 – Place à une nouvelle rediffusion de « La Carte aux trésors » ce soir sur France 3. Cyril Féraud vous emmène au coeur de l'Alsace.





A suivre dès 21h10 sur France 3







La Carte aux trésors du 8 août 2025, l’Alsace

Cet épisode, tiré de la saison 2023, se déroule en Alsace, plus précisément dans la région de Colmar. Notre terrain de jeu s’étend le long du Rhin, entre le massif des Vosges à l’ouest et la frontière allemande à l’est, de Saint-Hippolyte au nord jusqu’à Rouffach au sud, en passant par Colmar, Munster et Neuf-Brisach.

Les deux candidats, Roseline et Alain, devront résoudre une série d’énigmes pour dénicher le Trésor et s’engager dans un immense jeu de piste qui les plongera au cœur d’une architecture traditionnelle riche en couleurs, où chaque mur recèle son lot de surprises ! Au-delà des villes, ils exploreront les contreforts des Vosges, réputés pour abriter la plus grande concentration de châteaux forts d’Europe. Enfin, ils emprunteront la célèbre route des vins, à la rencontre de vignerons passionnés. En pleine période des vendanges, ce sera l’occasion de vivre de l’intérieur ce moment fort et emblématique de la région.



Un jeu en trois parties

• Les énigmes : Les candidats doivent résoudre trois énigmes chronométrées. Chacune d’elles consiste à trouver un lieu où est caché un indice, qui permet de localiser la rose des vents.

• La rose des vents : Aidés par les indices éventuellement gagnés, les candidats se lancent à la recherche de la rose des vents dans une dernière énigme, seul moyen d’accéder au trésor. L’autre candidat arrête le jeu et repart avec un cadeau.

• Le trésor : C’est l’ultime étape de l’émission. L’objectif : dénicher un coffre qui ne s’ouvre qu’avec la rose des vents. Si le candidat y parvient, il remporte le fameux trésor d’une valeur de 5 000 euros !

Au cours de l’émission, les candidats peuvent faire face à de nouvelles contraintes sur une ou plusieurs énigmes. À eux d’adapter leurs choix en fonction de ces handicaps tels « L’énigme sans hélico » dans laquelle ils doivent se débrouiller par leurs propres moyens ou utiliser le mode de transport alternatif qui leur est proposé, « Un seul vol » où ils ne peuvent utiliser leur hélicoptère qu’une seule fois, et « Le bonus » où ils ont le choix d’aller récupérer un indice supplémentaire pour décrypter l’énigme.

Cet été, La Carte aux Trésors privilégie l’interactivité avec le public. La carte de jeu est désormais disponible pendant la diffusion grâce à un QR Code affiché dans l’émission. Ce QR code permet d’accéder à la carte de jeu ainsi qu’à de nombreuses informations sur les différents sites auxquels peuvent accéder les candidats. Les destinations concernées sont : la Maurienne, la Côte d’Opale, la Lozère, l’Alsace et les Bouches-du-Rhône.

« La Carte aux trésors » est de retour ce soir dès 21h10 sur France 3 !