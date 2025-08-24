Audiences 23 août 2025 : la Coupe du Monde de rugby petit leader devant « Meurtres à Pont-Aven »

Par /

Publicité

Audiences 23 août 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir le match de la Coupe du Monde de rugby féminine France / Italie. La victoires des Bleues a réuni 3,17 millions de téléspectateurs pour 22,1% de pda.


C’est devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres à Pont-Aven », qui a rassemblé 3,12 millions de téléspectateurs pour 20,5% de pda.

Audiences 23 août 2025 : la Coupe du Monde de rugby petit leader devant « Meurtres à Pont-Aven »
Capture TF1


Publicité

Audiences 23 août 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le 8ème numéro inédit de la saison de « Fort Boyard », qui a intéressé 1,70 million de téléspectateurs pour 12% de pda.

France 5 suit avec une rediffusion du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 1,05 million de téléspectateurs pour 6,9% de pda.


Publicité

M6 suit avec la série « The Rookie: le flic de Los Angeles ». Les deux premiers épisodes inédits ont été suivis par 751.000 téléspectateurs en moyenne pour 4,9% de pda. C’est en forte baisse sur une semaine.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
Sept à huit du 24 août 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1
Sept à huit du 24 août 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1
« Le petit piaf » : le film inédit ce soir sur France 2 (24 août 2025)
« Le petit piaf » : pourquoi France 2 déprogramme le film prévu ce dimanche 13 juillet ?
« Spy » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (24 août 2025)
« Spy » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (24 août 2025)
« La reine du crime » du 24 août : ce soir « Invitation à un meurtre » (histoire, casting)
« La reine du crime » du 24 août : ce soir « Invitation à un meurtre » (histoire, casting)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut