Audiences 23 août 2025 : la Coupe du Monde de rugby petit leader devant « Meurtres à Pont-Aven »

Audiences 23 août 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir le match de la Coupe du Monde de rugby féminine France / Italie. La victoires des Bleues a réuni 3,17 millions de téléspectateurs pour 22,1% de pda.





C’est devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres à Pont-Aven », qui a rassemblé 3,12 millions de téléspectateurs pour 20,5% de pda.







Audiences 23 août 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le 8ème numéro inédit de la saison de « Fort Boyard », qui a intéressé 1,70 million de téléspectateurs pour 12% de pda.

France 5 suit avec une rediffusion du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 1,05 million de téléspectateurs pour 6,9% de pda.



M6 suit avec la série « The Rookie: le flic de Los Angeles ». Les deux premiers épisodes inédits ont été suivis par 751.000 téléspectateurs en moyenne pour 4,9% de pda. C’est en forte baisse sur une semaine.

Source chiffres audiences : Médiamétrie