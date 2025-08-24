Sept à huit du 24 août 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1



Sept à huit du 24 août 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h05 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 24 août 2025 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Un état à Adge, la plus grande station balnéaire de France. Campings démesurés, animations étonnantes, des restaurateurs sous pression, ils jouent leur année en quelques semaines.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Des vendeurs super stars en Chine, qui écoulent des milliers de produits sur les réseaux sociaux en direct.

🔵 Et Marine, la gagnante de la Star Academy, dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Elle raconte comment elle vit sa soudaine notoriété.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 24 août 2025.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.