Sept à huit du 24 août 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

Par /

Publicité

Sept à huit du 24 août 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h05 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».


On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.

Sept à huit du 24 août 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1
Capture TF1


Publicité

Sept à huit du 24 août 2025 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Un état à Adge, la plus grande station balnéaire de France. Campings démesurés, animations étonnantes, des restaurateurs sous pression, ils jouent leur année en quelques semaines.


Publicité

Dans « 7 à 8 »

🔵 Des vendeurs super stars en Chine, qui écoulent des milliers de produits sur les réseaux sociaux en direct.

🔵 Et Marine, la gagnante de la Star Academy, dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Elle raconte comment elle vit sa soudaine notoriété.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 24 août 2025.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.

A LIRE AUSSI
« Spy » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (24 août 2025)
« Spy » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (24 août 2025)
Coupe du Monde de rugby féminine : France / Italie en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)
Coupe du Monde de rugby féminine : France / Italie en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)
50mn Inside du 23 août 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1
50mn Inside du 23 août 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1
Grands reportages du 23 août 2025 : sommaire et reportages
Grands reportages du 23 août 2025 : sommaire et reportages


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut