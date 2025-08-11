Camping Paradis du 11 août 2025 : ce soir l’épisode « Les Bleus à la Réunion » avec Rebecca Hampton



Publicité





Camping Paradis du 11 août 2025 – C’est une rediffusion de votre série « Camping Paradis » qui vous attend ce lundi soir sur TF1. Au casting de cet épisode intitulé « Les Bleus à la Réunion » et initialement diffusé en 2023, Rebecca Hampton.





A suivre TF1 dès 21h10 ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







Publicité





Camping Paradis du 11 août 2025 : histoire

Cette fois, l’équipe de Camping Paradis délaisse les plages méditerranéennes pour les sables ensoleillés de l’océan Indien, direction un somptueux resort à l’île de La Réunion. Monsieur Parizot n’imaginait pas marier son fils Max sans la présence de ses (seuls) amis, et nos Bleus sont donc de la partie. Leur mission : réconcilier un père et un fils que tout oppose, tout en apaisant les tensions entre la mariée et sa mère. Sous le soleil éclatant de La Réunion, humour, amour et émotions seront au rendez-vous pour un mariage que personne n’est près d’oublier.

Interprètes et personnages

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Rebecca Hampton (Delphine Rivière), Quentin Thébault (Max), Patrick Paroux (Parizot), Léa Swan (Victoire), Maximilien Fussen (Jeff), Thomas Velia (Raff), Yoanna Atchama (Lucie), Raïyana Thalassia (Théa), Mathieu Boyer (Lyam), Marly Marka (Jules), Alex Gador (Achille), Nans Gourgousse (Ghislain Damour), Jean-Luc Trules (Le Maire), Délixia Perrine (La Tisanière), Guillaume Boutellier (Employé Hôtel), Christelle Suzanne (Femme Label Vert Nature), Ken Eind (Homme Label Vert Nature)

Avec la participation de : Wilfrid Themyr (Vendeur Marché)



Publicité



