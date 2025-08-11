« Ma langue au chat » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 3 (11 août)



« Ma langue au chat », c’est le film inédit diffusé ce lundi soir sur France 3. Un film de Cécile Telerman avec Zabou Breitman et Pascal Elbé dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h05 sur France 3 et sur france.tv







« Ma langue au chat » : l’histoire

Réunis à la campagne pour fêter un anniversaire, des amis s’apprêtent à passer un week-end idyllique… jusqu’à la disparition mystérieuse du chat adoré de leur hôtesse. Peu à peu, l’harmonie se fissure et, sous la caméra de Cécile Telerman, la réunion amicale vire à une réjouissante comédie « cat-astrophique ».

Avec Zabou Breitman, Pascal Elbé, Mélanie Bernier, Marie-Josée Croze, Pascal Demolon, Samuel Le Bihan, Camille Lellouche, et Mathias Mlekus.



La bande-annonce

On termine comme toujours avec la vidéo de la bande-annonce de votre film.