Camping Paradis du 13 août 2025 : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Camping Paradis du 13 août 2025 – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur TF1, Laurent Ournac vous propose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Camping Paradis du 13 août 2025 : l’épisode « Miss camping »

Stéphane profite de son séjour chez Tom pour annoncer à sa fille, Marion, qu’il partage désormais sa vie avec Béatrice, la meilleure amie de sa mère disparue il y a deux ans… et qui se trouve justement au camping. De son côté, Simon tente de reconquérir son ex, Elsa, venue en vacances avec Murielle. Mais Elsa n’ose pas lui avouer que Murielle est en réalité sa nouvelle compagne, celle pour qui elle l’a quitté. Pendant ce temps, le camping s’agite autour de l’élection de Miss et Mister Camping, et Parizot est prêt à tout pour décrocher le titre !

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Constance Labbé (Adèle), Philippe Caroit (Stéphane), Juliette Chêne (Muriel), Elodie Varlet (Elsa), Cécile Pallas (Béatrice), Patrick Paroux (Parizot), Margaux Gueunier (Marion), Thomas Drelon (Simon), Jeanne Lambert (Marina)



A 16h10 l’épisode « Les mots du coeur »

Quentin retrouve son fils Arthur au camping, mais en arrivant, il se trompe de bungalow et se retrouve face à Julie, une jeune femme jolie et réservée. Le coup de foudre est immédiat… pourtant, Quentin prend la fuite. Tom découvre que son ami est illettré, un secret que Quentin n’ose pas révéler à Julie, professeure de lettres. De son côté, Colette, la tante d’Audrey, débarque pour une semaine afin de fêter l’anniversaire de sa nièce. Franc-parler assumé et tempérament bien trempé, elle parvient même à apprivoiser Parizot. Mais pourquoi cherche-t-elle à prolonger son séjour ? Et que cache-t-elle vraiment ?

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Constance Labbé (Adèle), Arièle Semenoff (Colette), Audrey Looten (Julie), Rodolphe Couthouis (Quentin), Patrick Paroux (Parizot), William Dechelette (Atrhur), Léa Casanova (Voisine Parizot)