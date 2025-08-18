Camping Paradis du 18 août : ce soir Véronique Jannot dans l’épisode inédit « Grains de sable au Paradis »



Camping Paradis du 18 août 2025 : histoire et interprètes de l’épisode de ce soir « Grains de sable au Paradis » – Ce lundi soir, Laurent Ournac et son équipe du « Camping Paradis » vous donne rendez-vous sur TF1. Au programme ce soir, un inédit avec Véronique Jannot et Sabine Perraud (Ici tout commence).





A voir dès 21h10 sur TF1 mais aussi en streaming puis un peu plus tardivement et durant 7 jours en replay sur TF1+.







Camping Paradis du 18 août 2025 : histoire de l’épisode « Grains de sable au Paradis »

Aujourd’hui, Tom a le moral en berne : Stéphanie a mis un terme à leur histoire. Heureusement, il peut compter sur l’amitié d’Audrey, Xavier, André… et même de monsieur Parizot pour lui remonter le moral ! Et avec l’effervescence du concours de châteaux de sable au Camping Paradis, pas le temps de se laisser aller. D’ailleurs, monsieur Parizot compte bien rafler la victoire !

Fraîchement séparés, Martin et Lydia Pasquier sont revenus chacun avec un nouveau compagnon pour passer l’été au camping. Mais leur fille, Rose, rêve encore de les voir se rabibocher. Et quoi de mieux que le concours de châteaux de sable pour tenter de rallumer la flamme ?



Pendant ce temps, Pauline Champlain, architecte débordante d’énergie, débarque pour convaincre Madeleine, une retraitée, de lui vendre sa maison. Mais cette dernière n’acceptera que si l’acheteur est un couple avec de vrais projets. Pauline a un plan… à condition que Cyril, son assistant, accepte de jouer le jeu.

Camping Paradis du 18 août 2025, le casting

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Véronique Jannot (Madeleine), Sabine Perraud (Lydia), Patrick Paroux (Parizot), Nicolas Carpentier (Jonathan), Claire-Lise Lecerf (Amélie), Michaël Maïno (Martin), Elisa de Lambert des Granges (Rose), Célia Diane (Pauline), Augustin Bonhomme (Cyril)

Extrait vidéo

Et on termine comme toujours ou presque par les images avec un extrait de l’épisode de ce soir.

vidéo à venir

Cet été le Camping Paradis est ouvert, tous les lundis à 21h10 sur TF1 ou en replay sur TF1+.