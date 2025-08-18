L’art du crime du 18 août 2025 : votre épisode ce soir sur France 2

L’art du crime du 18 août 2025 – Ce lundi soir sur France 2, c’est une rediffusion de votre série « L’art du crime » qui vous attend.


A suivre dès 21h05 sur la chaîne, ou sur France.tv pour le replay.

©Jean-Philippe BALTEL – Gaumont – France Télévisions


L’art du crime du 18 août 2025 : l’épisode « Danse du sang » (Saison 4 épisode 2)

Dans les coulisses du Moulin Rouge, un meurtre est perpétré. Tous les soupçons se portent sur Estelle Domani (Sara Mortensen), danseuse du cabaret frappée d’amnésie et incapable de se défendre. Sa passion obsessionnelle pour le peintre Toulouse-Lautrec (Bruno Solo) ne fait qu’aggraver sa situation.

Avec : Nicolas Gob, Eléonore Bernheim, Philippe Duclos, Benjamin Egner, Dounia Coesens, Salomé Partouche, Nicolas Wanczycki, Zuri François, Sara Mortensen, Bruno Solo, Julie-Anne Roth, Alexis Loret


« L’art du crime » est de retour ce soir sur France 5.

