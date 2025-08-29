Camping Paradis du 29 août 2025 : vos épisodes cet après-midi sur TF1



Camping Paradis du 29 août 2025 – Ce vendredi et pour la dernière fois de l’été sur TF1, Laurent Ournac vous propose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Camping Paradis du 29 août 2025 : l’épisode « Le grand saut »

Charlotte, amie d’enfance d’Audrey, débarque au camping avec son fils Lucas. Si elle est là, ce n’est pas par hasard : elle doit passer un entretien d’embauche dans la région, avec l’idée de s’y installer définitivement avec lui. Ses parents, Martine et Jean-Claude, sont eux aussi en vacances au camping. Très proches de Lucas — Martine l’élève presque comme son propre fils —, ils ignorent encore les projets de départ de leur fille, qui redoute de leur annoncer la nouvelle. De leur côté, Lucie et Géraldine séjournent pour la première fois seules au camping, sans leurs parents. Géraldine, chargée de veiller sur sa petite sœur, n’apprécie guère ce rôle, d’autant plus qu’elle découvre que Lucie a invité en cachette Julien, son petit ami. Bien décidée à franchir une étape importante avec lui, Lucie ne voit pas les choses comme sa sœur, qui soupçonne Julien d’être un séducteur invétéré et craint qu’elle ne devienne qu’un nom de plus sur sa liste.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Véronique Genest (Martine), Patrick Raynal (Jean-Claude), Sabine Perraud (Charlotte), Anaïs Parello (Géraldine), Patrick Paroux (Parizot), Honoré Berrier (Lucas), Rose de Gouvello (Alicia), Julia Dumont (Rose), Louis Le Barazer (Lucie), Cathy Darietto (Julien), Lény Sellam (Campeuse Forum), Maximilien Fussen (Père Damien), Philippe Josserand (Campeur 2), Jean-Marie Chevron (Campeur 3)



A 16h10 l’épisode « Ma vie est belle »

Le jour de son anniversaire, accablé par le bilan de sa vie, Tom est piqué par une guêpe et s’effondre, victime d’un choc anaphylactique. Il se réveille dans un étrange sas blanc, baigné de lumière, où l’accueille un ange aux traits de Parizot. L’heure du bilan a sonné… Miné par les regrets, Tom se demande ce qu’aurait été son existence s’il avait épousé Christelle, son premier amour, s’il avait eu des enfants, fait prospérer le camping… ou même poursuivi sa carrière de pâtissier. L’ange-Parizot lui offre alors la possibilité d’entrevoir, par fragments, ce qu’auraient pu être ces vies parallèles.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Barbara Probst (Elsa), Bartholomew Boutellis (Zaccharie), Esther Valding (Zoé), Gaëlle Gauthier (Femme couple), Mathieu Coniglio (Homme couple), Clarisse Lhoni-Botte (Christelle), Patrick Paroux (Parizot), Charlotte Boillot (Campeuse gym), Sarah Brooks (Jeune campeuse inspectrice), Tristan Zanchi (Jordan), Marion Manca (Femme divorcée), Elodie Ducoulombier (Mme Murat), Damien Deubras (Adjudant), Célia Diane (Nadège), Nina Innocenti (Manon)