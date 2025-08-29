Plus belle la vie spoiler : Robert arrêté, Mirta revient avec une surprise (1er septembre 2025)



Publicité





C’est la fin pour Robert Favre lundi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du lundi 1er septembre 2025, Robert va finalement être arrêté par la police !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Jules inquiet, Ophélie souffre, les résumés jusqu’au 12 septembre 2025

C’est Mirta, qui réussit à faire diversion et se retrouve seule dans la jeep de pompiers de Robert, qui va utiliser la radio pour donner l’alerte. La police n’a pas sa position mais Ariane décide de faire appel à Nolan. Ce dernier est réticent mais finit par lui donner l’adresse d’un box évoqué par Santoni…

La police se rend alors sur place. Jean-Paul et Ariane arrêtent Robert et délivrent Mirta. Elle est soulagée, même si elle confie à Robert qu’elle l’aime… Au commissariat, Robert finit par avouer être le complice de Santoni mais il ne balance personne pour le casse de la Croix des Moulins. Il assure qu’il s’agissait de pros qu’ils ne retrouveront jamais !



Publicité





Malgré tout, Jean-Paul continue de soupçonner Djawad… Louis lui a fabriqué un alibi : des photos antidatées de l’anniversaire de Thomas le jour du casse.

Quant à Mirta, elle débarque au bar avec une énorme surprise : elle remet à Thomas son cadeau d’anniversaire… Deux lingots qu’elle a récupéré dans la voiture de Robert ! Thomas et sa bande sont fous de joie !