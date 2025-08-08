Ninja Warrior du 8 août 2025 : la finale continue ce soir sur TF1 (extrait vidéo)

Publicité
Ninja Warrior du 8 août 2025, finale – Place à la seconde partie de la grande finale de la saison 9 de « Ninja Warrior » ce samedi soir sur TF1. Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Anaïs Grangerac sont aux côtés des finalistes pour la dernière ligne droite !
A suivre à partir de 21h10 sur TF1 ou en replay sur TF1+.
Ninja Warrior du 8 août 2025, extrait vidéo
Place à la seconde partie de la finale de Ninja Warrior ce soir. Qui va remporter la finale ?
Les qualifiés pour la finale
🇩🇪 Marvin Mitterhuber
🇯🇵 Kawaguchi Tomohiro
🇬🇧 Corbin Mackin
🇺🇸 Kevin Carbone
🇯🇵 Oshima Ayano
🇫🇷 Alan Verrieux
🇫🇷 Charlie François-Haugrin
🇵🇱 Robert Bandosz
🇫🇷 Arthur Messean
🇩🇪 Viktoria Krämer
🇨🇭 Sébastien Spaeth
🇦🇺 Ashlin Herbert
🇩🇪 Max Görner
🇨🇭 Joel Mattli
🇬🇧 Beth Lodge
🇪🇸 Eric López
🇯🇵 Yamamoto Yoshiyuki
🇫🇷 Alban Chelmas Trapand
🇩🇪 René Casselly
🇬🇧 Immy Hales
🇫🇷 Maël Bernier
🇫🇷 Anissa Beghami
🇫🇷 Qacim El Kefi
🇫🇷 Michel Lajic
🇫🇷 Cintya
🇫🇷 Iliann Cherif
🇫🇷 Clara Le Corre
🇫🇷 Thomas Hubener
🇫🇷 Maurane Jelic
🇫🇷 Alban Dubois
« Ninja Warrior » saison 9, rappel de la présentation
Ils viennent de toute la France avec un même rêve : affronter le mythique « Parcours des Héros ». Cette nouvelle saison mettra près de 200 candidats — amateurs, professionnels, anonymes ou anciens héros — face à un défi hors normes. Parmi eux, un duo père-fils et un concurrent non-voyant tenteront de se qualifier lors des duels, première étape vers les phases finales. Celles-ci prendront une ampleur internationale, opposant les Français aux meilleurs compétiteurs venus des États-Unis, d’Allemagne, du Japon, d’Australie, d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie. L’enjeu : briller au sommet de la Tour des Héros. Avec un niveau inédit et une pression extrême, tous devront se surpasser sous les encouragements d’un public en feu.