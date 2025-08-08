Ninja Warrior du 8 août 2025 : la finale continue ce soir sur TF1 (extrait vidéo)



Ninja Warrior du 8 août 2025, finale – Place à la seconde partie de la grande finale de la saison 9 de « Ninja Warrior » ce samedi soir sur TF1. Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Anaïs Grangerac sont aux côtés des finalistes pour la dernière ligne droite !





A suivre à partir de 21h10 sur TF1 ou en replay sur TF1+.







Ninja Warrior du 8 août 2025, extrait vidéo

Place à la seconde partie de la finale de Ninja Warrior ce soir. Qui va remporter la finale ?



#NinjaWarrior

La semaine dernière, ils étaient 30 🤩

À l’issue de la grande Finale, un seul remportera le trophée 🏆 Ninja Warrior, Le Parcours des Héros, demain à 21h10 sur @TF1 & @tf1plus 💪 pic.twitter.com/AknR8ejEHR — Ninja Warrior (@NinjaWarriorTF1) August 7, 2025

Les qualifiés pour la finale

🇩🇪 Marvin Mitterhuber

🇯🇵 Kawaguchi Tomohiro

🇬🇧 Corbin Mackin

🇺🇸 Kevin Carbone

🇯🇵 Oshima Ayano

🇫🇷 Alan Verrieux

🇫🇷 Charlie François-Haugrin

🇵🇱 Robert Bandosz

🇫🇷 Arthur Messean

🇩🇪 Viktoria Krämer

🇨🇭 Sébastien Spaeth

🇦🇺 Ashlin Herbert

🇩🇪 Max Görner

🇨🇭 Joel Mattli

🇬🇧 Beth Lodge

🇪🇸 Eric López

🇯🇵 Yamamoto Yoshiyuki

🇫🇷 Alban Chelmas Trapand

🇩🇪 René Casselly

🇬🇧 Immy Hales

🇫🇷 Maël Bernier

🇫🇷 Anissa Beghami

🇫🇷 Qacim El Kefi

🇫🇷 Michel Lajic

🇫🇷 Cintya

🇫🇷 Iliann Cherif

🇫🇷 Clara Le Corre

🇫🇷 Thomas Hubener

🇫🇷 Maurane Jelic

🇫🇷 Alban Dubois

« Ninja Warrior » saison 9, rappel de la présentation

Ils viennent de toute la France avec un même rêve : affronter le mythique « Parcours des Héros ». Cette nouvelle saison mettra près de 200 candidats — amateurs, professionnels, anonymes ou anciens héros — face à un défi hors normes. Parmi eux, un duo père-fils et un concurrent non-voyant tenteront de se qualifier lors des duels, première étape vers les phases finales. Celles-ci prendront une ampleur internationale, opposant les Français aux meilleurs compétiteurs venus des États-Unis, d’Allemagne, du Japon, d’Australie, d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie. L’enjeu : briller au sommet de la Tour des Héros. Avec un niveau inédit et une pression extrême, tous devront se surpasser sous les encouragements d’un public en feu.