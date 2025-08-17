Capital du 17 août 2025 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6



Capital du 17 août 2025 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd'hui il a pour thème : « Montagne, campagne ou Espagne : le grand match des vacances pas chères ! ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+.







Capital du 17 août 2025 : sommaire et reportages de ce soir

Vue imprenable, piscine de rêve, activités incroyables : pour des millions de Français, c’est la promesse de vacances inoubliables. Mais cette année, et si le vrai luxe était de profiter sans payer le prix fort ? Car chaque été, le même dilemme revient : comment partir sans exploser son budget ? Avec des locations en bord de mer à plus de 2 000 euros la semaine, des restaurants à 25 euros l’assiette et des activités payantes à la chaîne, les vacances sur le littoral deviennent vite hors de portée.

Bonne nouvelle : il existe des alternatives surprenantes, et elles n’ont jamais été aussi nombreuses ! Capital vous guide vers des destinations où les prix chutent… sans sacrifier les loisirs ni les animations.



À la montagne, l’été se réinvente : appartements spacieux à prix cassés, piscines, spas, activités gratuites ou à petit prix, clubs enfants inclus. Les stations d’altitude misent sur l’été pour séduire de nouveaux visiteurs, et ça marche : certains logements reviennent jusqu’à six fois moins cher qu’en hiver, tout en proposant un panel d’activités comparable à la côte. Certaines stations proposent même des activités en illimité grâce à des « pass » astucieux, et des formules comme « 1 semaine achetée, 1 offerte » séduisent de plus en plus de familles.

Pour ceux qui rêvent toujours de mer, direction l’Espagne. Les campings 4 étoiles avec piscines, toboggans et animations coûtent jusqu’à deux fois moins cher qu’en France. Restaurants abordables, essence moins chère, activités incluses… le tout sous le soleil méditerranéen, les pieds dans l’eau. Nous avons enquêté sur ce nouveau bon plan pour les familles nombreuses.

La campagne, elle aussi, se modernise. « Tiny houses » au cœur des fermes, gîtes tout équipés à prix mini, villas avec piscine à moins de 700 euros la semaine : les vacances au vert offrent authenticité, espace et petits prix. Ici, pas de foule ni de stress, mais des idées originales pour occuper toute la famille : trottinettes tout-terrain, visites de fermes, baignades dans des plans d’eau naturels…

Alors, où partir pour profiter au maximum sans se ruiner ? Capital vous fait découvrir ces destinations en plein essor et vous livre toutes les clés pour faire baisser le coût de vos vacances, sans renoncer au confort ni au plaisir. Le plus dur, à la fin de ce reportage, sera de choisir !