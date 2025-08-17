« Youssef Salem a du succès » : le film inédit ce soir sur France 2 (17 août 2025)

« Youssef Salem a du succès » au programme TV du dimanche 17 août 2025 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 diffuse le film inédit « Youssef Salem a du succès ». Un film de Baya Kasmi avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, et Melha Bedia dans les rôles principaux.


A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV

Youssef Salem a du succès, présentation

Youssef Salem, 45 ans, a toujours échoué à percer en tant qu’écrivain. Mais la situation se complique lorsqu’il rencontre enfin le succès avec son nouveau roman, dont il s’est inspiré… de sa propre famille, pour le meilleur, et surtout pour le pire. Désormais, il doit tout faire pour que son livre ne tombe pas entre leurs mains.


VIDÉO bande-annonce

