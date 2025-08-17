Commissaire Montalbano du 17 août : votre épisode ce soir sur France 3



Commissaire Montalbano du 17 août 2025 – Ce dimanche soir sur France 3, c’est un ancien épisode de la série « Commissaire Montalbano » qui vous attend. Au programme, le premier épisode de la saison 15.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay gratuit sur France.TV et ce durant 7 jours.







Commissaire Montalbano du 17 août 2025 : vos épisodes de ce soir

Saison 15, épisode 1 « La méthode Catalanotti » : En pleine nuit, l’inspecteur Augello tire le commissaire Montalbano du sommeil pour lui signaler un décès. Problème : le corps se trouve juste sous l’appartement de sa maîtresse, ce qui l’empêche d’en parler sans risquer son mariage et sa carrière. Le lendemain, Montalbano et son adjoint sont appelés sur une scène de crime… mais à une adresse différente de celle donnée par Augello. Étrangement, la victime ressemble trait pour trait au cadavre découvert la veille. Le commissaire se retrouve alors face à deux affaires de meurtre à résoudre.

Ce soir notre « Commissaire Montalbano » va de nouveau allier et autorité pour mener à bien son enquête.



