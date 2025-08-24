Capital du 24 août 2025 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6



Capital du 24 août 2025 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Mozza, glaces et restos : enquête sur les petits plaisirs de l’été ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+.







Capital du 24 août 2025 : sommaire et reportages de ce soir

Mozzarella, burrata : les secrets des stars du rayon frais

Indispensable de l’été, la mozzarella s’invite aussi bien dans les rayons des supermarchés que dans nos assiettes. Ses ventes progressent de 10 % chaque année, et les marques se livrent une véritable guerre des prix. Avec plus de cinquante références disponibles et des premiers prix à moins d’un euro, quels mystères cache cette boule blanche qui séduit tant les Français ? Pour la première fois, Galbani – le géant italien – nous a ouvert les portes de son site de production en Italie, la plus grande usine de mozzarella d’Europe. Mais dans ce secteur très concurrentiel du rayon frais, un nouvel acteur bouleverse les habitudes : la burrata. Plus fondante, plus gourmande, elle séduit de plus en plus de consommateurs malgré un prix deux fois plus élevé.

Glaces artisanales : les coulisses d’un business en or

En ville comme sur le littoral, les glaciers connaissent un essor spectaculaire. Porté par la passion des Français pour les glaces et une rentabilité hors norme, ce marché attire toutes les convoitises. Beaucoup rêvent de suivre le parcours d’Amorino, qui s’est imposé partout en France grâce à ses glaces en forme de fleur. Entre marketing soigné et image artisanale, quels sont les secrets de ce succès fulgurant ? Et surtout, que valent vraiment ces glaces « maison » produites à grande échelle ? Dans un univers où la boule se vend en moyenne trois euros, nous avons découvert que la majorité des glaciers ne fabriquent en réalité rien eux-mêmes.



Restaurants : qui gagnera la grande bataille de l’été ?

L’été, les Français s’offrent au moins un repas au restaurant chaque semaine. Pour séduire les familles, les restaurateurs rivalisent d’ingéniosité autour des prix. Menus malins, plats du jour attractifs mais aussi suppléments discrets : nous avons suivi ces professionnels qui jouent leur année en seulement deux mois. À Lacanau (Gironde), Julien, patron du Café Maritime, a choisi de baisser ses tarifs pour attirer le plus grand nombre. Un pari risqué mais nécessaire face à un nouveau rival qui mise gros avec son restaurant italien : Nicolas a investi 400 000 euros dans une pizzeria à la cuisine ouverte, dotée d’un four central et d’un jardin méditerranéen spectaculaire. Pendant ce temps, les spécialistes des traditionnelles « moules-frites » ne sont jamais loin : rapide à préparer et proposé à moins de 17 euros, ce plat familial reste l’arme fatale de l’été.