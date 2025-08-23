Demain Nous Appartient spoiler : Bart met Karim en garde ! (vidéo épisode du 27 août)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Karim va avoir un date avec Laurie la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Mais les choses ne vont pas du tout se passer comme prévu !











Publicité





Dans quelques jours, Laurie est au Spoon avec Bart. Elle lui raconte son date catastrophique avec un flic de Sète la veille… Elle a même fini par dormir dans le lit de sa fille ! C’est alors que Karim débarque au Spoon, Laurie avoue à Bart que c’est lui avant de prendre la fuite.

Karim comprend que Bart sait tout et ce dernier en profite pour le mettre en garde : mieux vaut que le courant ne soit pas passé, sinon Laurie serait devenue très collante !

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : Marianne se lance, Gabriel panique, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 25 au 29 août 2025)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2018 du 27 août 2025 : Bart met Karim en garde contre Laurie

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.