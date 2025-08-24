« La reine du crime » du 24 août : ce soir « Invitation à un meurtre » (histoire, casting)



« La reine du crime » du 24 août 2025 – Ce soir un nouveau téléfilm issu de la collection « La reine du crime » vous est proposé ce soir sur France 3. Aujourd’hui, place à la rediffusion de l’épisode intitulé « Invitation à un meurtre ».





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 et en replay sur france.TV.







« La reine du crime » du 24 août 2025 : l’histoire

En 1934, dans le sud de l’Angleterre, un milliardaire retiré du monde convie six inconnus, sélectionnés en apparence au hasard, dans son domaine isolé sur une île. Parmi eux se trouve Miranda Green, une apprentie détective intrépide, trop curieuse pour résister à une telle invitation. Mais lorsque l’un des convives est retrouvé mort, Miranda se voit contrainte d’endosser le rôle d’enquêtrice.



Casting

Avec Mischa Barton (Miranda Green), Chris Browning (Donald Walker), Bianca Santos (Carmen Blanco), Giles Matthey (Phillip Armstrong), Grace Lynn Kung (Lu Wang), Seamus Dever (Lawrence Kane), James Urbaniak (Gordon), Amy Sloan (Katherine), Alex Hyde-White (Sean)