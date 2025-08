« Le silence de l’eau » du 3 août : vos épisodes de la saison 2 ce soir sur France 3

Publicité





« Le silence de l’eau » du 3 août 2025 – Ce dimanche soir, France 3 rediffuse la saison 2 de la série italienne « Le silence de l’eau » ce dimanche soir. Au casting, vous retrouvez Ambra Angiolini (Commissaire adjoint Luisa Ferrari), Giorgio Pasotti (Commissaire adjoint Andrea Baldini), et Camilla Filippi (Roberta).





Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 3 et dès maintenant puis en replay sur France.TV







« Le silence de l’eau » – Présentation de la saison 2

Un an après l’affaire Laura Mancini, la vie à Castel Marciano a retrouvé sa tranquillité. Andrea Baldini s’apprête à quitter le commissariat de la ville pour aller travailler à Trieste avec Luisa Ferrari. Quand cette dernière tombe par hasard sur une fillette au milieu d’une route en pleine nuit, Andrea et elle se retrouvent face à un double homicide à élucider. Parallèlement, Andrea voit sa vie de famille se compliquer avec le retour inopiné du père biologique de Matteo. Une saison 2 pleine de rebondissements et d’adrénaline !

Vos 4 épisodes ce 3 août

Saison 2 épisode 1 : Dans la salle d’interrogatoire, la commissaire adjointe Luisa Ferrari informe son collègue Andrea Baldini de ses droits, notamment celui de garder le silence et de consulter un avocat, avant de lui demander ce qu’il a fait. Plus tôt, au pied d’un phare, Andrea profite d’un coucher de soleil avec son amie Roberta. Sur le point d’être muté à Trieste, il lui demande sa main. La nuit venue, près d’une forêt, un coup de feu retentit et une jeune fille erre seule. En passant en voiture, Luisa la découvre et la conduit à l’hôpital. En fouillant avec Andrea autour de la maison de la jeune fille, ils retrouvent les corps de sa mère et de son frère aîné. Dès le début, l’enquête oscille entre un cambriolage qui a mal tourné et un meurtre prémédité soigneusement dissimulé.



Saison 2 épisode 2 : Lors d’un interrogatoire avec Luisa et Andrea, Rocco, le père de Luca, affirme n’avoir jamais mis les pieds dans la maison où vivait Sarah avec son fils, et ignore depuis combien de temps ils y habitaient. Alors qu’il évoque l’hypothèse d’un cambriolage, Luisa le contredit en soulignant que Sarah connaissait manifestement son assassin puisqu’elle lui a ouvert. Rocco apprend qu’un témoin l’a vu entrer à une heure compatible avec le meurtre et qu’il suivait Sarah, ce qu’il nie avant de partir, suscitant les doutes de Luisa. Les enquêteurs découvrent ensuite que Sarah était en contact avec un avocat spécialisé en divorce. Parallèlement, Elio, le père biologique de Matteo, se montre de plus en plus insistant pour revoir son fils, ce qui trouble Andrea tant sur le plan professionnel que personnel.

Saison 2 épisode 3 : Andrea convoque Katja pour lui poser des questions. Il croise Roberta en compagnie d’Elio, l’ex-compagnon et père de Matteo, et les voit rire ensemble. Roberta explique que Matteo se repose. En partant, Elio rappelle à Andrea que Matteo est son fils et se plaint auprès de Roberta qu’elle n’a pas tout dit à son compagnon sur les événements passés. Le lendemain, Matteo va bien. De nouvelles pistes apparaissent dans l’enquête : une ancienne collègue de Sarah témoigne, sa voiture ayant été vue près de celle de Sarah le jour du meurtre, et Andrea découvre des virements bancaires suspects.

Saison 2 épisode 4 : Andrea et Luisa se rendent chez Rocco, qui vient de briser une bouteille en regardant une photo de famille. Ils lui présentent le pistolet utilisé pour le meurtre. Rocco explique que c’est son fils Luca qui lui avait pris l’arme. Plus tard, au commissariat, il précise que seul Luca connaissait l’endroit où elle était cachée. Luisa suggère que le garçon voulait peut-être protéger sa mère de son père. Rocco s’en accuse, affirmant qu’il aurait dû jeter l’arme à la mer. Peu après, Luisa émet l’hypothèse que la vraie cible du meurtrier était Sarah, et non Luca. Elle décide de garder Rocco en cellule pour la nuit. De son côté, Andrea apprend par Roberta qu’Elio souhaite reconnaître officiellement Matteo.