Un Si Grand Soleil du 13 août : Bilal inquiet, Ulysse ment (résumé épisode 1726 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 13 août 2025, spoiler résumé de l’épisode 1726 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 13 août 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Ulysse est à terre, le visage en sang… Il reprend connaissance et réussit à sortir son téléphone de sa poche. Il appelle Alix. Elle lui parle de Bilal, Ulysse lui dit qu’elle doit venir le chercher. Il ne peut pas bouger, il a mal. Alix comprend que c’est grave, elle fonce. Elle veut appeler une ambulance, il ne veut pas car il ne veut pas que Bilal l’apprenne ! Il lui demande de le ramener chez lui mais il perd connaissance. Alix appelle les secours.

Le lendemain, Ulysse est hospitalisé. Bilal est avec Alix, il ne comprend pas alors qu’il devait travailler. Janet les rejoint, Ulysse est hors de danger. Il a plusieurs côtes cassées, dont l’une a perforé un poumon et déclenché une hémorragie interne. Alix lui a sauvé la vie ! Ils vont le garder en observations quelques jours, il est en état de choc.



Publicité





Laurine remarque que sa mère est matinale. Catherine lui dit qu’elle va jouer au golf avec Pascal. Elle lui dit que ça se passe bien avec lui, Laurine avoue qu’elle n’aurait pas parié sur leur couple.

Bilal est au chevet d’Ulysse, qui explique qu’il était crevé et a voulu rentrer chez lui en s’arrêtant chez un traiteur chinois. Il ne parle pas du caractère homophobe de l’agression, Alix dit qu’ils vont le laisser se reposer. Bilal précise qu’il a appelé Elise, elle va venir prendre sa plainte.

Boris propose à Muriel un week-end à la campagne. Elle accepte. Il a prévu le week-end suivant mais Muriel lui dit que le vendredi Eliott doit voir Toma avec l’assistance sociale. Elle va voir pour changer de jour.

Pablo est au téléphone avec Noura. Niels lui propose un basket, Pablo lui propose de venir mais elle décline. Elle lui parle de son anniversaire la semaine prochaine, il fait mine de l’avoir oublié.

Catherine et Pascal rentrent du golf. Il est pris d’un étourdissement. Catherine s’inquiète. Chez L Cosmétiques, Elisabeth annonce à Muriel un dîner d’affaire ce soir. Muriel appelle Eliott pour lui demander s’il accepterait de décaler sa visite vendredi prochain, elle veut emmener Toma à la campagne avec Boris. Il accepte.

Pendant ce temps là, Ulysse témoigne auprès d’Elise. Elle lui demande des détails sur ses agresseurs, Ulysse assure qu’il ne se souvient de rien.

Pablo retrouve Niels au basket. Il lui propose de faire autre chose, comme du karting. Pablo dit ne pas avoir d’argent mais Niels dit qu’il en a pour deux…

Elisabeth et Muriel sont avec leur client chinois. Il leur annonce que son groupe veut racheter l’entreprise ! Elisabeth dit qu’elle ne vend pas mais Mr Young lui annonce une offre qui pourrait la faire changer d’avis.

Pascal revient essoufflé en revenant de la cave. Catherine lui recommande de consulter un cardiologue. Il lui assure qu’il va y aller.

A la ferme, Elise revient et parle d’Ulysse aux autres. Tiago espère qu’elle va retrouver ses agresseurs, Elise assure qu’elle va faire son possible. Elodie la trouve bizarre, Elise a l’impression qu’Ulysse ne lui a pas tout dit, ça sonnait faux.

Bilal est au chevet d’Ulysse, qui lui dit que ça va être la fin des visites. Bilal insiste pour rester. Ulysse dit qu’il est crevé, Bilal accepte donc de partir. Il lui dit qu’il l’aime…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : la guerre reprend, une rupture, les résumés jusqu’au 29 août 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.