Un Si Grand Soleil Spoiler : les agresseurs enfin arrêtés (épisode du 23 août)

Un si grand soleil spoiler épisode 1733 du 23 août 2025 – Les responsables des agressions homophobes vont enfin être arrêtés dans quelques jours dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, grâce au courage de Pablo qui a dit la vérité à Hugo concernant son pote Niels, la vérité va éclater !











Manu et Elise se chargent d’arrêter Niels pendant qu’Hugo félicite son fils. Il est très fier de lui, il a fait exactement ce qu’il fallait.

Au commissariat, Niels balance l’homme pour lequel il travaillait. Ulysse vient l’identifier, il confirme que c’est bien l’homme qui l’a agressé et il a aussi le fameux tatouage décrit par une autre victime. Il finit par avouer les agressions homophobes.

Elise annonce la bonne nouvelle à Bilal et Ludo. Elle confie à Bilal qu’Ulysse va mal, il est toujours hanté parce qu’il a vécu… Elle lui conseille de se manifester s’il l’aime toujours. Mais Bilal ne sait pas s’il pourra lui pardonner…



