« Meurtres en Béarn » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (16 août)

Par /

Publicité

« Meurtres en Béarn » au programme TV du 16 août 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Meurtres en Béarn », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Au casting notamment, Catherine Marchal, alias Claire Guinot dans la série « Ici tout commence » !


A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV

« Meurtres en Béarn » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (16 août)
© Marie ETCHEGOYEN – FTV – ZADIG PRODUCTIONS


Publicité

« Meurtres en Béarn » : l’histoire

Au pied des imposantes montagnes du Béarn, l’épouse d’un notable est retrouvée noyée sous le pont de La Légende de Sauveterre, vêtue comme une reine du Moyen Âge.
Jeanne, capitaine de la brigade de recherche d’Oloron-Sainte-Marie, gouailleuse et haute en couleur, se voit contrainte de collaborer avec Héloïse, élégante bourgeoise et fierté de la section de recherches de Pau… Autrefois très proches, les deux femmes se détestent désormais. Et pour cause : elles sont les mères opposées d’un jeune couple en plein divorce explosif…

Interprètes et personnages

Isabel Otero (Jeanne Laborde), Catherine Marchal (Héloïse Servat), Gabriel Ecoffey (Tchéché), Maéva El Aroussi (Wannie), Clément Manuel (Jérémy Casteran), Sylvain Charbonneau (Guillaume Boniface), Cyril Descours (Thomas Laborde), Daniel Njo Lobe (Charles Allibert)


Publicité

A LIRE AUSSI
Audiences 14 août 2025 : « Alex Hugo » en tête devant « Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée »
Audiences 14 août 2025 : « Alex Hugo » en tête devant « Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée »
Le 54ème Festival interceltique de Lorient, ce soir sur France 3 (15 août)
Le 54ème Festival interceltique de Lorient, ce soir sur France 3 (15 août)
Audiences 13 août 2025 : « Astrid et Raphaëlle » leader devant « Sentinelle »
Audiences 13 août 2025 : « Astrid et Raphaëlle » leader devant « Sentinelle »
Alex Hugo du 14 août 2025 : votre épisode ce soir sur France 3
Audiences 14 août 2025 : « Alex Hugo » en tête devant « Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée »


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut