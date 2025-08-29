Ici tout commence du 29 août : le concours annulé ? Rose fait une annonce choc (résumé + vidéo épisode 1252 en avance)



Ici tout commence du 29 août 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1252 – L’institut est en mauvaise posture ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Rose annonce à Teyssier et Clotilde qu’ils n’ont reçu que peu de candidatures cette année et qu’il va falloir annuler le concours !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 29 août – résumé de l’épisode 1252

Léonard et Zoé dépriment : aucun ami n’a répondu à leur invitation pour l’apéro. Gaspard se moque d’eux, puis revient plus tard pour les encourager : ils décident de faire la fête tous les quatre avec Carla !

Pendant ce temps là, Jim et Julia officialisent leur divorce. Marc propose de trinquer, et Jim assure à Julia qu’il restera son ami. De son côté, Jasmine, triste, est réconfortée par Milan et Tom qui l’emmènent à une fête surprise organisée par Lionel et Pénélope.



Julia, encouragée par Olivia et Claire, hésite à passer le concours du master de l’institut faute d’argent. Olivia lui parle de bourses et Jasmine la pousse à tenter sa chance.

Clotilde n’est toujours pas remise du retour de Louis. Une violente dispute éclate avec Claire. Plus tard, Louis demande une lettre de recommandation à Clotilde, qui l’envoie brutalement balader.

Loup s’entraîne, il a décidé de passer le concours d’entrée à l’institut. Soutenu par Joséphine, il affronte enfin le chef Laurent qui l’avait brisé. Puis il embrasse Joséphine pour la première fois.

Enfin, Rose annonce à Teyssier et Clotilde que l’Institut reçoit deux fois moins de candidatures et propose d’annuler le concours !

Ici tout commence du 29 août 2025 – extrait vidéo

