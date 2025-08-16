

Grands reportages du 16 août 2025, sommaire et reportages











Grands reportages du 16 août 2025 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « Du Japon à l’Inde, la quête des produits d’exception » (rediffusion)

Ce sont des explorateurs des temps modernes, des artisans du goût et du savoir-faire qui sillonnent la planète à la recherche de trésors uniques. Leur mission : dénicher l’exceptionnel, le rare, l’inattendu. Le produit qui séduira au premier regard et auquel nul ne pourra résister. Dans leur métier de sourceurs, chaque jour est une quête de la perle rare. Qu’il s’agisse d’un miel introuvable ailleurs, d’une bergamote incomparable ou d’un kimono hors du commun, ils sont prêts à franchir toutes les frontières pour l’obtenir.

Et à 14h50 « Les Français à la conquête du monde » (rediffusion)



La France est mondialement réputée pour son excellence en gastronomie, en artisanat, en mode ou encore dans l’univers du luxe. Mais la crise sanitaire a freiné bien des explorations. Malgré cela, de nombreuses entreprises françaises ont choisi de poursuivre des projets audacieux afin de faire briller leur savoir-faire à l’international. Pendant plus d’un an, une équipe de Reportages découverte a suivi ces entrepreneurs français déterminés à tout mettre en œuvre pour conquérir le monde.