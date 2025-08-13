Ici tout commence du 13 août : Jasmine bouleversée, elle découvre que Julia... (résumé + vidéo épisode 1240 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 13 août 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1240 – Jasmine va être bouleversée après une découverte sur Julia ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et Teyssier va finalement renoncer à démissionner !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 13 août – résumé de l’épisode 1240

Au Résonance, après un acte de vandalisme, Claire, Olivia et Jasmine poursuivent l’élaboration de leur carte. Julia, venue les soutenir, propose une journée portes ouvertes. Jim et Julia se croisent, et cette dernière promet de garder leur secret. Jasmine découvre ensuite le vrai nom de Julia : Julia Vasquez-Leroy.

Olivia et Claire invitent Rose et Marc à goûter leurs plats. Marc accepte malgré la présence de Julia.



Publicité





Pendant ce temps, Coline et Gaspard emmènent Léonard, déprimé, casser des objets sur la plage pour se défouler. Léonard va mieux mais hésite à contacter son père biologique.

Au Double A, Rose filme Milan avant de faire le montage de ses interviews. Elle retire volontairement le passage de Tom dans la vidéo. Teyssier approuve et annonce qu’il ne démissionnera pas.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : l’énorme gaffe de Rose face à Jasmine (vidéo épisode du 15 août)

Ici tout commence du 13 août 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.