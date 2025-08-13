Manu dans le 6-10 : après le départ de Salomé, quand et avec quelle équipe sera-t-il de retour sur NRJ ?

C’est reparti pour une nouvelle saison de bonne humeur sur NRJ ! Manu Lévy sera de retour à l’antenne dès le lundi 25 août 2025 à 6h pour réveiller les auditeurs avec son incontournable matinale “Manu dans le 6-10”.


Manu dans le 6-10 : après le départ de Salomé, quand et avec quelle équipe sera-t-il de retour sur NRJ ?
Toujours fidèle au poste, il sera entouré de Niko et Lorenza, piliers de l’émission depuis plusieurs saisons. En revanche, Salomé ne fera plus partie de l’équipe : elle avait annoncé son départ en juin dernier, lors de la dernière émission de la saison précédente.

L’identité de sa remplaçante n’a pas encore été révélée, mais NRJ devrait lever le voile la semaine prochaine.

Rendez-vous donc le 25 août pour un retour placé sous le signe du rire, de l’énergie et des surprises matinales !


