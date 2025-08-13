Plus Belle La Vie du 13 août 2025 : Aya et Barbara découvrent que Nolan... (résumé + extrait vidéo épisode 397 en avance)



Plus belle la vie du 13 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 397 de PBLV – Aya et Barbara vont faire une découverte choc sur Nolan cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 13 août 2025 – résumé de l’épisode 397

Thomas se rend au commissariat pour déposer plainte après le vol de sa camionnette, accompagné de Djawad. Ariane recueille leur déposition. Ils expliquent qu’il s’agit d’un car-jacking, ce qui surprend Ariane, surtout pour une vieille camionnette. Elle remarque également que l’incident s’est produit près du cimetière, un détail qui attire son attention. Djawad, lui, n’avait rien dit à Thomas sur les circonstances.

De retour au bar, l’inquiétude est palpable. Barbara demande à Thomas s’il se souvient du contenu de la carte retrouvée plus tôt. Les souvenirs sont flous, alors elle propose de tenter un dessin après le service. Aya, elle, soupçonne qu’ils se soient fait doubler.



Plus tard, Djawad s’excuse auprès de Thomas de ne pas l’avoir prévenu qu’ils n’étaient pas seuls lors de l’affaire. Ensemble, ils tentent de reconstituer la carte de mémoire. Aya pense qu’il s’agit d’une carte de tarot de Marseille et propose de se rendre dans une boutique spécialisée avec Barbara. Sur place, elles tombent nez à nez avec Nolan. Aya commence à douter de lui : et si Nolan appartenait à la bande qui a agressé Thomas et Djawad ?

Aya et Barbara finissent par identifier la carte, mais il leur reste à comprendre ce que Santoni voulait signifier. Djawad remarque qu’Aya semble préoccupée, mais elle ne lui parle pas de Nolan… Un peu plus tard, l’employée de l’Urssaf remet à Thomas un nouvel échéancier. Mais il n’a pas l’argent et craint de perdre son bar. Mirta prend sa défense, rappelant l’importance du lieu, même si elle ne peut rien changer aux règles. Ému, Thomas la serre dans ses bras.

Aya remercie Barbara de n’avoir rien dit sur Nolan. Elle est persuadée qu’il manipule tout le monde pour récupérer les indices laissés par Santoni. Elle veut s’assurer qu’il ne mette pas la main sur le magot avant d’en parler à Djawad et Thomas. Grâce à Apolline, elle découvre que Nolan était le dernier avocat de Christian Santoni.

Enfin, Thomas et Djawad décident de localiser la camionnette grâce au GPS. Mais en arrivant à l’adresse indiquée, ils ne trouvent qu’un tas de ferraille… avec la plaque d’immatriculation fixée dessus.

Pendant ce temps, Hector rend visite à Ulysse pour savoir s’il a parlé à sa mère. Ulysse lui confie que Vanessa refuse de revenir sur sa décision et peine à accepter la situation. Hector évoque la douleur que cela lui cause, et Ulysse promet d’accélérer la procédure de recours. Pour cela, il lui faut un bilan médical et compte contacter Léa rapidement. Au Pavillon des Fleurs, Hector se confie à Blanche : il est nerveux avant son examen médical.

Au cabinet médical, Mathieu fait passer son test à Hector. Dès le début, il rencontre des difficultés et, lorsqu’il doit dessiner une horloge, c’est un fiasco. Découragé, il abandonne et s’en va.

Patrick, de son côté, parle à son équipe de la soumission chimique et annonce la mise en place d’une journée de prévention. Jean-Paul approuve, estimant que c’est une bonne initiative. Patrick veut que ce qu’il a vécu, avec Ariane, serve d’avertissement. Ariane, qui préfère oublier, le soutient tout de même.

VIDÉO Plus belle la vie du 13 août 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

